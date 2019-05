Dispensando clichês teorias e fórmulas prontas, o livro Marketing Digital na Prática será lançado na quinta-feira (28) em São Paulo e promete olhar prático sobre a importância da estratégia, como usar as principais plataformas e ferramentas de marketing digital disponíveis no mercado hoje e aplicar todo esse conhecimento no desenvolvimento e promoção de qualquer tipo de negócio ou produto. A publicação aborda passo a passo a Estratégia de Marketing Digital; Construção da Persona; Marketing de Conteúdo; Otimização para motores de pesquisa (SEO); Landing Pages e CRO; Facebook Marketing; Instagram Marketing; LinkedIn Marketing; Google Ads e Automação de Marketing.



Editora: Marcador

Autor: Paulo Faustino

Lançamento: 28 de maio