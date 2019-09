Com o objetivo de elucidar aos leitores os caminhos para a excelência profissional, o presidente da RE/MAx, Peixoto Accyoli, escreveu o livro “Excelência para Obstinados”, que será lançado no dia 25 de setembro, em São Paulo. Nas páginas, o executivo usa sua própria experiência como base para aconselhar àqueles que buscam crescer no emprego e se tornar, cada vez mais, um profissional versátil, obstinado e resiliente.

Editora: Gente

Autor: Peixoto Accyoli

Preço: R$ 34,90