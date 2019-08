Dono de um empreendedorismo incomum e com a capacidade de atrelar liderança, ativismo e comprometimento social, o livro "Das Quadras Para o Mundo" conta a história de Preto Zezé, um menino nascido na periferia de Fortaleza e seu trabalho árduo para empreender junto com uma juventude negra, pobre e marginalizada.

Com ensinamentos que podem ser aplicados no dia a dia do leitor, a publicação é a prova de que o empreendedorismo não precisa, necessariamente, ampliar a desigualdade social do País.

Hoje Preto Zezé é um dos representantes da CUFA Global, uma articulação internacional que liga dezessete países com sede das Nações Unidas - ONU, e sua trajetória de sucesso se atrela ao êxito de tantos outros meninos de origem similar.



Editora: Cene

Autor: Preto Zezé

Preço: R$ 39,90