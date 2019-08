Com o objetivo de trazer medidas práticas do dia a dia que podem ajudar no desenvolvimento de profissionais e empreendedores, o livro Coaching Empresarial – Teoria e Prática Através de Exercícios reúne textos de diferentes profissionais da área para elucidar dilemas cotidianos e formas práticas de lidar com os desafios. Entre os temas abordados estão gestão, liderança, engajamento, desafios com a idade e e planejamento.



Editora: Leader

Organizadores: Andréia Roma e Marcos M. de Oliveira

Preço: R$ 74,90

Lançamento: 28 de agosto