Recém lançado, o livro "Liderança com base nas Soft Skills" reúne análises de especialistas que tratam do tema sob a ótica da formação e líderes bem-sucedidos. Definidas basicamente como capacidades comportamentais, as soft skills ganharam importância nas corporações e precisam ser compreendidas também por quem almeja crescimento profissional. Nos 19 capítulos do livro os leitores terão contato com temas como comunicação efetiva, liderança empática, capacidade de pensamento crítico, motivação, flexibilidade em se adaptar aos cenários, administração do tempo, resolução de conflitos e outros temas sensíveis ao mundo corporativo.



Editora: Leader

Organizadoras: Cyndia Laura Bressan e Mariluce Lemos Guetten Ribeiro

Preço: R$74,90