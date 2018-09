Por Rebecca Rubin

LOS ANGELES (Variety.com) - O filme "A Freira", derivado de Invocação do Mal, teve um fim de semana de estreia espetacular, no topo da bilheteria norte-americana.

A Warner Bros dominou os cinemas pelo quinto fim de semana consecutivo, com o lançamento do último filme da série "Invocação do Mal", com 53,5 milhões de dólares em 3.876 salas de cinema.

É facilmente a melhor estreia de um filme da série, superando o primeiro "Invocação do Mal", de 2013, que obteve o recorde de 41,8 milhões de dólares no fim de semana de estreia. É também a segunda melhor estreia de setembro, atrás apenas de "It: A Coisa", da Warner.

No exterior, "A Freira" arrecadou impactantes 77,5 milhões de dólares, fazendo com o que o fim de semana de estreia em todo o mundo tenha gerado um total de 131 milhões de dólares.

O filme de terror de Corin Hardy - estrelado por Demian Bichir e Taissa Farmiga - quebrou vários recordes da franquia neste fim de semana. Ele teve a melhor quinta-feira em termos de bilheteria dos cinco filmes (5,4 milhões de dólares), além do melhor dia de estreia (22,3 milhões de dólares). As telas Imax representaram 4,5 milhões de dólares da quantia arrecadada por "A Freira".

Os quatro primeiros filmes da franquia da Warner Bros, "Invocação do Mal", "Annabelle", "Invocação do Mal 2" e "Annabelle 2: A Criação do Mal" arrecadaram mais de 1,1 bilhão de dólares em todo o mundo.

"Sabíamos que as estimativas para "A Freira" eram muito altas, mas esses resultados superaram todas elas", disse Jeff Goldstein, diretor de distribuição doméstica da Warner Bros.