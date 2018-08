Autoridades do México e dos Estados Unidos estão próximos de fechar um acordo de resolução de seus problemas bilaterais na renegociação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), mas uma grande questão ainda precisa ser resolvida, disse uma importante autoridade mexicana nesta segunda-feira.

O ministro da Economia do México, Ildefonso Guajardo, disse que ainda precisa concluir uma questão "muito importante" quando questionado por repórteres sobre se o México e os Estados Unidos chegaram a um acordo. Ele observou, no entanto, que o anúncio estava "provavelmente na agenda".

Separadamente, uma fonte mexicana familiarizada com as negociações disse que é "quase certo" que haverá um anúncio nesta segunda-feira, quando questionada sobre se os dois lados chegaram a um acordo.