BERLIM (Reuters) - Os cidadãos alemães que lutaram com o Estado Islâmico na Síria têm direito fundamental de retornar à Alemanha, declarou um porta-voz do Ministério do Interior do país na segunda-feira.

Em uma coletiva de imprensa, o porta-voz do governo afirmou, ainda, que a Alemanha manteve uma consultoria particular com os Estados Unidos, o Reino Unido e a França sobre os cidadãos europeus que lá vivem.

"Todos os cidadãos alemães, incluindo aqueles sob suspeita de envolvimento com o Estado Islâmico, têm o direito fundamental" de estar na Alemanha, disse o porta-voz do Ministro do Interior.