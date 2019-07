BERLIM (Reuters) - Alemanha e França concordaram há algum tempo em apoiar o presidente do banco central britânico, Mark Carney, para ser o novo diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), afirmou o jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung nesta terça-feira.

Sem citar uma fonte, o jornal disse que Berlim e Paris originalmente concordaram em apoiar Carney com a intenção de o chefe do Banco da Inglaterra assumir o FMI em 2021, mas isso foi antecipado devido à iminente mudança da atual diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, para o Banco Central Europeu, e Carney estaria disponível a partir de janeiro.

Uma autoridade francesa disse no fim de semana que, embora a França soubesse que o apoio a Carney --que tem cidadania canadense, britânica e irlandesa-- estava crescendo, havia a preocupação de que a nomeação de "basicamente um canadense" estabelecesse um precedente para um cargo tradicionalmente ocupado por um europeu.

(Por Paul Carrel)