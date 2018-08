BUENOS AIRES - A Procuradoria Geral da Argentina fechou nesta sexta-feira um acordo com sua contraparte brasileira para obter depoimentos de delações no âmbito da operação Lava Jato, disse uma fonte da procuradoria à Reuters.

"A informação dada em delações vai ser uma informação muito útil, será a ponta do novelo", disse a fonte da procuradoria, sob condição de anonimato.

A fonte considera que as informações das testemunhas brasileiras "vão se somar" à ampla investigação do caso de corrupção envolvendo empresários da construção e autoridades de governos anteriores, que veio à tona nesta semana a partir do surgimento de cadernos com supostos detalhes de pagamentos de subornos.