BUENOS AIRES (Reuters) - O presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia, pediu desculpas pela publicação de um manual para a Copa do Mundo que inclui conselhos sobre como seduzir mulheres russas.

Os conselhos, que foram considerados machistas, eram parte de um manual intitulado "Linguagem e Cultura Russas – Pensando na Copa do Mundo" e incluía as dicas "seja limpo, não seja negativo e não trate as mulheres como objetos"."Uma investigação interna... concluiu que parte do material foi impresso por erro. Ele não reflete o pensamento da Associação de Futebol Argentino (AFA), nem de seu presidente, Claudio Tapia, nem de nenhum de seus diretores", disse a entidade em um comunicado.Tapia visitou a Casa Rússia, um instituto cultural de Buenos Aires, na quarta-feira, para se desculpar pessoalmente pela gafe.Reportagens disseram que as informações foram fornecidas aos jogadores, a funcionários da AFA e à mídia no início desta semana em um fórum especial sobre como se preparar para a Copa do Mundo.Mais de 40 mil argentinos compraram ingressos para o torneio, que começa em Moscou no dia 14 de junho.A Argentina, bicampeã mundial, enfrentará Islândia, Nigéria e Croácia em seu grupo.(Por Andrew Downie)