WEST PALM BEACH, Estados Unidos (Reuters) - John Bolton, assessor de Segurança Nacional do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que se encontrará com o presidente eleito Jair Bolsonaro neste mês, no Rio de Janeiro.

"Estamos ansiosos para ver o próximo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, no Rio, em 29 de novembro. Compartilhamos muitos interesses bilaterais e trabalharemos de perto para expandir a liberdade e a prosperidade no Hemisfério Ocidental", escreveu Bolton no Twitter.

Bolsonaro, um capitão da reserva do Exército, disse após vencer a eleição presidencial do mês passado que planejava visitar Washington após uma ligação telefônica amigável com Trump.

O presidente dos EUA disse que teve uma "ligação excelente" parabenizando Bolsonaro e postou no Twitter sobre seus planos de "trabalhar de perto em questões comerciais, militares e tudo mais!".

O presidente eleito, que foi vítima de um ataque com faca durante a campanha eleitoral, disse na última semana que provavelmente se ausentará da cúpula do G20 em Buenos Aires nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro em função de sua saúde. Trump deverá participar da cúpula.

Bolsonaro, que assume o cargo em 1º de janeiro, foi convidado pelo presidente Michel Temer para acompanhá-lo à reunião como parte da transição do novo governo.

A eleição de Bolsonaro animou investidores, mas alarmou críticos ao redor do mundo em razão de sua defesa da ditadura militar brasileira nos anos 1964-1985, de sua promessa para eliminar oponentes políticos de esquerda, e uma série de comentários pejorativos sobre homossexuais, mulheres e negros.

