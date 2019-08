O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira um acordo com a União Europeia para facilitar a exportação de carne bovina americana para o bloco. Durante evento na Casa Branca, Trump destacou o trabalho de seu governo para buscar melhores condições para os produtores americanos, com pactos recentes similares também com outras nações, como o Japão e a Tunísia.

De acordo com o anúncio, o acordo permitirá que os EUA quase tripliquem a quantidade de carne enviada à UE. O representante comercial americano, Robert Lighthizer, afirmou no mesmo evento que a estimativa é de que o crescimento nas vendas americanas de carne bovina ao bloco seja de 270%.

Trump ainda enfatizou o trabalho de seu governo para proteger os produtores americanos, "inclusive em relação à China". Nesta semana, ele anunciou a imposição de nova tarifa contra a potência asiática, de 10% sobre US$ 300 bilhões em produtos, embora diga que continua a querer negociar um acordo comercial com Pequim.