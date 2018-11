BUENOS AIRES (Reuters) - A Associação de Futebol Argentino (AFA) confirmou nesta quinta-feira que vai oferecer a Lionel Scaloni a continuidade como técnico da seleção nacional até a Copa América de 2019 no Brasil.

Scaloni está no cargo provisoriamente desde a saída de Jorge Sampaoli após a Copa do Mundo na Rússia, onde a Argentina teve um desempenho ruim e foi eliminada pela França nas oitavas de final.

"Vimos o trabalho de Scaloni e, consequentemente, vamos oferecer a ele sua continuidade até a Copa América", disse o presidente da AFA, Claudio Tapia, durante uma Assembleia Ordinária realizada em Buenos Aires.

A seleção disputou sob o comando de Scaloni seis amistosos, nos quais obteve quatro vitórias, um empate e uma derrota.

"O projeto está evoluindo, a seleção tem tomado identidade e é isso que queremos", disse Tapia.

A curta experiência do técnico de 40 anos inclui duas etapas como colaborador de Sampaoli no Sevilla e na seleção argentina, além de liderar a seleção sub-20 no torneio L'Alcúdia, onde conquistou o título.

