LONDRES (Reuters) - A atividade manufatureira da zona do euro se contraiu pelo sétimo mês em agosto, com um declínio contínuo no otimismo reduzindo a demanda, mostrou uma pesquisa, provavelmente reforçando as expectativas de flexibilização monetária pelo Banco Central Europeu (BCE) na próxima semana.

Em sua reunião de julho, os formuladores de políticas do BCE praticamente prometeram aliviar ainda mais a política monetária, à medida que a perspectiva de crescimento do bloco piora. Uma escalada na guerra comercial EUA-China aumentou o medo de uma desaceleração econômica global.

A leitura final do Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) do IHS Markit para o setor manufatureiro em agosto foi de 47,0, a mesma da leitura preliminar, mas bem abaixo do nível 50, que separa o crescimento da contração.

Em julho, o índice havia ficado em 46,5 de julho, leitura mais baixa desde dezembro de 2012.

"Os produtores da zona do euro estão sofrendo com a queda de verão na produção industrial persistindo em agosto. Uma acentuada deterioração do otimismo para o próximo ano sugere que as empresas esperam que as coisas piorem", observou Chris Williamson, economista-chefe da IHS Markit.