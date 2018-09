WASHINGTON - A administração Trump buscou a China para uma nova rodada de negociações comerciais enquanto se prepara para aplicar tarifas punitivas sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto nesta quarta-feira.

Autoridades lideradas pelo secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, enviaram recentemente um convite às suas contrapartes chineses, incluindo o vice-premiê Liu He, para realização de um novo encontro bilateral sobre comércio.

A data e o local da reunião proposta não estavam claros, disseram as fontes. Representantes de segundo escalão dos EUA e da China se reuniram dias 22 e 23 de agosto, sem chegarem a um acordo.

Um porta-voz do departamento do Tesouro não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

O convite foi inicialmente divulgado pelo Wall Street Journal. Um encontro entre funcionários de alto nível poderia reduzir preocupações do mercado sobre a escalada de guerra tarifária que ameaça envolver todo o comércio entre as duas maiores economias do mundo e elevar custos para empresas e consumidores.

Até o momento, os Estados Unidos e a China impuseram tarifas a 50 bilhões de dólares em produtos um do outro em uma disputa sobre as demandas dos EUA para que a China promova grandes mudanças de política econômica, incluindo o fim das políticas de joint venture e transferência de tecnologia, reduzindo os programas de subsídio à industria e protegendo melhor a propriedade intelectual americana.

Na semana passada, o presidente Donald Trump disse que além de preparar tarifas sobre outros 200 bilhões de dólares em produtos chineses, ele tinha tarifas sobre outros 267 bilhões de dólares em produtos prontas para aplicação em curto espaço de tempo, "se eu quiser".

Grupos empresariais dos Estados Unidos vêm elevando sua luta contra as tarifas de Trump, com mais de 60 grupos setoriais lançando uma coalizão para pressionar politicamente a administração Trump a buscar alternativas às tarifas.

(Por Steve Holland, reportagem adicional de David Lawder e Ginger Gibson)