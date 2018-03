MOSCOU (Reuters) - Um avião de transporte de tropas russo caiu na Síria nesta terça-feira, matando todas as 32 pessoas a bordo, disse o Ministério de Defesa da Rússia, segundo agências de notícias do país.

Segundo as agências, o ministério disse que o avião caiu na base aérea russa de Hmeymim, na província de Latakia, e que informações iniciais sugerem que o acidente pode ter sido provocado por uma falha técnica.

Estavam a bordo do avião 26 passageiros e seis tripulantes, acrescentou o ministério, de acordo com as agências.

(Reportagem de Maxim Rodionov)