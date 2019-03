Por Richard Martin

BARCELONA (Reuters) - O Barcelona foi exaltado como provável campeão espanhol na mídia catalã depois da vitória por 1 a 0 sobre o Real Madrid, no sábado, enquanto a impressa de Madri clamou por mudanças drásticas no Real após mais um fracasso nacional.

O chute suave de Ivan Rakitic no primeiro tempo foi o bastante para superar o Real e abrir uma vantagem de 12 pontos sobre o arquirrival, bem como para abrir uma liderança de 10 pontos sobre o segundo colocado, o Atlético de Madri.

“São como campeões”, disse a capa do jornal Sport, de Barcelona, ao descrever a vitória, que ocorreu três dias após outro triunfo sobre o Real Madrid, por 3 a 0, nas semifinais da Copa do Rei, em “mais uma ofensiva ao Santiago Bernabéu”.

O Mundo Deportivo, outro diário de Barcelona, comparou a vitória e as comemorações alegres do time a “uma dança”, acrescentando: “O Barça pode quase tocar o título depois de matar o Madrid”.

O Barça se tornou o primeiro time da história do Campeonato Espanhol a vencer quatro jogos seguidos no campo do Real Madrid, o que levou o Sport a exultar a hegemonia do clube catalão em território inimigo.

“O Barça pode agora tomar a chave do Bernabéu, um estádio que fizeram de sua casa e onde não sentem nenhum medo, apenas prazer”, disse o editor do jornal.

“O Barça acerta mais um golpe, deixando o Real sem a Copa ou a La Liga no intervalo de três dias”, disse o Marca, jornal com sede em Madri.

O diário madrilenho AS escreveu “Madrid desiste” em sua capa, e também mencionou ser esse o fim de uma era para muitos dos jogadores do clube, que parecem aquém de sua melhor forma, tais como Sergio Ramos, Gareth Bale, Toni Kroos e Marcelo.

“Essa é uma crise que obriga o clube a se reinventar no verão de um jeito profundo depois de um ano turbulento”, disse o jornal.

“Mudanças precisam ser feitas na lateral do campo, com o técnico Santiago Solari ficando sem credibilidade, e sobretudo na equipe, onde se tem ostentado jogadores com enormes salários e status inflados.”