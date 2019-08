XANGAI (Reuters) - O banco central da China disse estar confiante e ser capaz de manter o iuan estável em níveis razoáveis e equilibrados, depois da moeda ter se depreciado para além de 7 por dólar nesta segunda-feira.

O nível havia sido rompido pela última vez durante a crise financeira global em 2008.

O Banco do Povo da China disse em comunicado em seu site que as perdas no iuan se devem em grande parte ao protecionismo comercial e às tarifas sobre os produtos chineses.

O banco acrescentou que o movimento da taxa de câmbio depende dos fundamentos de longo prazo, enquanto a oferta de curto prazo do mercado e as mudanças no dólar também têm um enorme impacto sobre o iuan no curto prazo.

O Banco do Povo da China acrescentou que a postura da política de câmbio não mudará depois de o iuan ter enfraquecido para além desse nível-chave. Mas serão necessárias medidas direcionadas para lutar resolutamente contra a especulação de curto prazo para garantir uma operação estável e expectativas estáveis no mercado de câmbio.

(Por Winni Zhou e Andrew Galbraith)