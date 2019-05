ROMA (Reuters) - O banco central da Itália alertou nesta sexta-feira que os 2,6 trilhões de dólares em dívida do país podem aumentar mais do que as previsões do governo este ano e pediu medidas "viáveis" para restringi-la.

As preocupações com as finanças públicas da Itália aumentaram os custos da dívida de Roma desde que um governo populista assumiu o poder há um ano. Os alertas do banco central ajudaram a elevar o prêmio de risco que os títulos italianos pagam em comparação com a dívida alemã mais segura, ao seu nível mais alto desde dezembro, em quase três pontos percentuais.

"As tensões no mercado de títulos do governo italiano estão contendo as perspectivas de crescimento do país", disse o presidente do Banco da Itália, Ignazio Visco, no texto de um discurso preparado para a reunião anual do banco central.

Visco disse que a porcentagem de dívida em relação ao Produto Interno Bruto do país pode superar a previsão de 132,6% do orçamento, o que depende do governo conseguir levantar 18 bilhões de euro em privatizações.

"A alta relação de dívida e PIB continua sendo uma restrição severa", disse ele. "Não deve haver atraso na definição de uma estratégia rigorosa e viável para sua redução no médio prazo."

A relação dívida e PIB da Itália, que perde apenas para a Grécia dentro da zona do euro, subiu de uma mínima de menos de 104% em 2007 antes da crise financeira para 132,2% no final do ano passado.

(Por Stefano Bernabei, Giuseppe Fonte)