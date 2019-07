FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu reformulou sua orientação sobre taxas de juros nesta quinta-feira e pediu à sua equipe que prepare opções para mais afrouxamento da política monetária, explicitamente abrindo as portas para um corte nos juros, assim como para mais compra de títulos já em setembro.

"O Conselho do BCE encarregou os Comitês do Eurosistema relevantes de examinar as opções, incluindo formas de reforçar as suas orientações futuras sobre política monetária, medidas de contenção como a criação de um sistema escalonado de remuneração de reservas e opções para a dimensão e composição de novas compras de ativos", disse o BCE em um comunicado.

O BCE disse que agora espera que os juros permaneçam no nível atual ou mais baixos pelo menos durante o primeiro semestre de 2020, desistindo da promessa anterior de manter os juros em seu nível atual até meados de 2020.

A atenção agora se volta para a entrevista coletiva do presidente do BCE, Mario Draghi, às 9h30 (horário de Brasília).

(Por Balazs Koranyi)