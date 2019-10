NOVA YORK (Reuters) - O Banco Central Europeu implementará integralmente seu pacote de estímulo de setembro, apesar de uma rara discordância pública, mas uma revisão mais ampla da estrutura de política monetária do banco é bem-vinda, afirmou nesta quarta-feira o presidente do banco central francês, François Villeroy de Galhau.

O BCE reduziu as taxas de juros a território ainda mais negativo no mês passado, e concordou em reiniciar as compras de títulos, uma ação que foi contestada por mais de um terço do Conselho do BCE, um nível extraordinariamente alto de dissidência para um órgão que costuma prezar pelo consenso.

"Não tenham dúvidas: estamos comprometidos, e todo o pacote será implementado", disse Villeroy - que também se opôs à compra de ativos - em palestra em uma universidade. "É hora de virar a página e olhar para o futuro."

Vários membros do Conselho do BCE, incluindo os chefes dos bancos centrais da Alemanha, Áustria e Holanda, criticaram abertamente a decisão nas últimas semanas, provocando um debate incomum e levantando algumas dúvidas nos mercados sobre a determinação do BCE.

Com a saída do presidente do BCE, Mario Draghi, de seu cargo no final do mês, a nova presidente eleita, Christine Lagarde, já prometeu uma revisão da estrutura de política monetária do banco, e Villeroy disse que essa medida seria "muito bem-vinda".

Como parte desta revisão, o BCE deve esclarecer a natureza simétrica de sua meta de inflação, para enfatizar que qualquer superação do objetivo será tratada com o mesmo vigor que uma taxa abaixo da meta.

(Por Balazs Koranyi)