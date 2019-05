CABUL (Reuters) - Uma bomba explodiu em uma mesquita na capital afegã, Cabul, durante as orações desta sexta-feira, informaram autoridades, matando três pessoas, inclusive um clérigo de destaque, e ferindo ao menos 20 fiéis.

O clérigo Samiullah Raihan apoiava o governo afegão auxiliado pelo Ocidente, que militantes do Taliban estão tentando depor. Ele também era membro do Conselho Nacional Ulema, a principal organização clerical muçulmana do Afeganistão.

O porta-voz da polícia Firdaws Faramarz disse que aparentemente explosivos foram colocados perto do altar da mesquita de Al-Taqwa, local usado pelo líder da mesquita para iniciar as orações.

O bairro em que o ataque com bomba ocorreu é dominado por muçulmanos sunitas. Nenhum grupo assumiu a autoria, mas o Taliban e combatentes do Estado Islâmico realizam atentados na capital com frequência.

A explosão ocorreu no momento em que dezenas de homens estavam reunidos para orar. O saldo de mortes pode subir, disse uma segunda autoridade.

(Por Abdul Qadir Sediqi)