LONDRES (Reuters) - O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Mark Carney, disse que um Brexit sem acordo é um risco considerável para a economia britânica e que seria melhor haver um período de transição que permita ao país se adaptar à condição de estar fora da União Europeia (UE).

Os dois candidatos a substituir Theresa May como chefe de governo do Reino Unido disseram que estão preparados para tirar o país da UE sem um acordo, se necessário.

"É um risco considerável no caso de nenhum acordo", disse Carney à The Economist, em entrevista publicada no site da revista nesta sexta-feira. "(Em) uma grande mudança é sempre melhor ter um período de transição."

O BoE e Carney já tinham alertado que um Brexit sem acordo seria um grande golpe à economia britânica.

Os apoiadores do Brexit têm acusado o presidente do BoE de ser agourento, depois de Carney ter estimado o tamanho do impacto sobre a economia em resposta a um questionamento do Parlamento.

"A verdade dói às vezes", disse Carney à The Economist quando perguntado sobre as críticas. "Se você pedir algo, você consegue e você tem que lidar com a realidade."

Carney também repetiu a mensagem do BoE de que o sistema bancário está pronto para um Brexit sem acordo, o que poderia forçar altas ou quedas nos juros dependendo do tamanho da demanda e da magnitude da desvalorização da libra esterlina, movimento que poderia elevar a inflação.

"É, em muitos aspectos, uma situação sem precedentes. Mas estamos prontos para isso em termos do setor financeiro... e temos ferramentas para fazer ajustes em qualquer direção, conforme apropriado", disse Carney.

(Reportagem de William Schomberg e Andy Bruce)