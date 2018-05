MILÃO (Reuters) - O goleiro italiano Gianluigi Buffon, considerado por muitos o maior da história em sua posição, disputará sua última partida pela Juventus depois de 17 anos quando seu time enfrentar o Verona, no sábado, pelo Campeonato Italiano.

Mas o jogador de 40 anos, que conquistou nove títulos italianos com a Juve, incluindo os últimos sete consecutivos, não anunciou sua aposentadoria do esporte, nesta quinta-feira.

Quase em prantos em alguns momentos, o campeão mundial de 2006 disse que, até duas semanas atrás, estava decidido a encerrar a carreira, mas que mudou de ideia depois de receber propostas "muito interessantes".

"Sábado será meu último jogo pela Juventus. Acho que é a melhor maneira de encerrar esta aventura maravilhosa", disse Buffon, que não sofreu gols em 300 de suas 655 atuações pelo clube de Turim em todas as competições.

"Por ora só sei que sábado disputarei um jogo. Até alguns dias atrás era certo que eu pararia de jogar. Agora há algumas propostas muito interessantes", acrescentou, em coletiva de imprensa.

Buffon, que estreou como profissional no Parma em 1995 e foi para a Juve em 2001, havia planejado pendurar as chuteiras na Copa do Mundo de 2018, mas a Itália causou choque ao não se classificar pela primeira vez desde 1958.

O goleiro se manteve fiel ao clube ao longo da carreira, recusando-se a deixá-lo mesmo quando a Juve foi rebaixada para a segunda divisão em 2006 devido ao escândalo de manipulação de resultados, que ainda lhe custou dois títulos da liga italiana.

(Por Brian Homewood, em Berna)