WASHINGTON (Reuters) - As principais autoridades norte-americanas receberão uma delegação chinesa de alto escalão a partir de 10 de outubro para a mais recente rodada de negociações comerciais com o objetivo de aliviar as tensões entre as duas maiores economias do mundo, confirmou a Casa Branca nesta segunda-feira.

"Os dois lados procurarão aproveitar as negociações de baixo escalão das últimas semanas. Os tópicos de discussão incluirão transferência forçada de tecnologia, direitos de propriedade intelectual, serviços, barreiras não tarifárias, agricultura e aplicação", disse a porta-voz da Casa Branca Stephanie Grisham, em comunicado.

(Por Makini Brice)