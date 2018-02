WASHINGTON - Um memorando republicano secreto que alega que o FBI é tendencioso com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provavelmente será divulgado nesta quinta-feira, disse um funcionário do governo Trump, uma medida que pode colocar a Casa Branca em um confronto direto com a polícia federal norte-americana.

Na quarta-feira o FBI emitiu uma repreensão rara ao presidente e a seus correligionários no Congresso que estão pressionando pela publicação do documento de quatro páginas, elaborado por membros republicanos do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados.

"O FBI teve uma oportunidade limitada para analisar este memorando um dia antes de o comitê votar por sua liberação", disse a agência em um comunicado. "Como expressado em nossa análise inicial, temos grandes preocupações com omissões palpáveis de fatos que impactam fundamentalmente a precisão do memorando".

Autoridades do Departamento de Justiça também disseram que divulgar o memorando pode colocar informações confidenciais em risco.

O funcionário do governo, que falou sob condição de anonimato na noite de quarta-feira, não forneceu detalhes sobre a ocasião da divulgação.

A disputa em relação ao documento reflete uma batalha mais ampla a respeito da investigação criminal do procurador especial Robert Mueller sobre um possível conluio entre a campanha de Trump e a Rússia para ajudá-lo a vencer a eleição presidencial de 2016. A Rússia e Trump negaram as alegações. A investigação de Mueller e o inquérito do FBI que o antecedeu eclipsaram o primeiro ano da Presidência de Trump.