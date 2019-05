WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos receberam sinais de que a China quer chegar a um acordo, disse a porta-voz da Casa Branca Sarah Sanders a repórteres nesta quarta-feira, após Washington anunciar elevação de tarifas sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses.

As delegações comerciais de China e EUA vão se encontrar para a última rodada de negociações na quinta-feira.

"Temos uma indicação de que eles querem fazer um acordo", disse Sanders a repórteres. "Nossas equipes estão em negociações contínuas. Elas vão se sentar para conversar amanhã. Vamos ver o que acontece a partir daí."

Mais cedo, a Reuters publicou, citando fontes do governo e do setor privado dos EUA, que a China recuou em quase todos os aspectos de um acordo preliminar de comércio com país.

Os Estados Unidos vão elevar na sexta-feira as tarifas de 200 bilhões de dólares em importações chinesas, dos atuais 10 por cento para 25 por cento, segundo o Federal Register.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no Twitter nesta quarta-feira que ficaria "muito feliz com mais de 100 bilhões de dólares por ano em tarifas para os cofres dos EUA".

(Reportagem de Roberta Rampton; Texto de Makini Brice)