WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não quer proibir as vendas de um tipo específico de armas de fogo, apesar da crescente pressão para colocar armas de assalto, como a usada na semana passada no massacre em uma escola da Flórida, fora do alcance de civis.

"Não acho que a política de resposta imediata deve ser proibir uma classe inteira de armas de fogo", disse o porta-voz da Casa Branca Raj Shah em briefing diário à imprensa.

"O que estamos buscando é uma solução que não proíba uma classe de armas de fogo para todos os indivíduos, mas que proíba todas as armas para determinados indivíduos que sejam identificados como uma ameaça à segurança pública", disse.

(Reportagem de Ayesha Rascoe)