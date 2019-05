WASHINGTON (Reuters) - O secretário interino de Defesa dos Estados Unidos, Patrick Shanahan, descartou as preocupações sobre uma eventual falha de inteligência sobre a Venezuela, como a que precedeu a invasão do Iraque em 2003, ao comentar conversas com autoridades no Pentágono nesta sexta-feira.

"Não acho que tenhamos uma lacuna de inteligência. Acho que temos relatos muito bons", disse Shanahan a repórteres após uma reunião no Pentágono que inclui o secretário de Estado Mike Pompeo e o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton.

O secretário interino não sugeriu nenhum movimento em direção a uma intervenção militar dos EUA na Venezuela, mesmo reconhecendo que todas as opções estão "sobre a mesa" -- uma frase comum do governo do presidente Donald Trump.

(Reportagem de Phil Stewart e Idrees Ali)