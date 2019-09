CHICAGO (Reuters) - Importadores chineses compraram cerca de 10 cargas de soja dos Estados Unidos nesta segunda-feira, ou cerca de 600.000 toneladas, para embarque nos terminais de exportação do noroeste do Pacífico norte-americano, entre outubro e dezembro, disseram dois comerciantes com conhecimento direto dos acordos.

Os acordos, similares em tamanho em relação a uma onda de compras no início deste mês, ocorreram após as autoridades agrícolas chinesas cancelarem abruptamente uma visita aos Estados agrícolas dos EUA na semana passada, quando negociadores encerraram as negociações em Washington, um movimento que lançou incerteza sobre um acordo comercial entre ambos os países.

(Por Karl Plume, em Chicago)