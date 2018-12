O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, na noite deste domingo, 3, no Twitter, que a China concordou em reduzir e remover tarifas sobre a importação de carros americanos. Atualmente, a taxa é de 40%.

O anúncio foi feito depois do jantar entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, no sábado, em Buenos Aires, onde os dois estavam para o encontro do G-20. Na ocasião, os EUA aceitaram adiar a sobretaxação de US$ 200 bilhões em produtos chineses por 90 dias, enquanto a China se comprometeu a comprar mais itens americanos.

Pequim cortou as tarifas de veículos importados fabricados fora dos EUA de 25% para 15% em julho. Dias depois, elevou as taxas para os automóveis americanos para 40%, em retaliação à sobretaxação da compra de produtos chineses.

Os EUA exportaram US$ 9,5 bilhões em veículos e caminhões leves para China em 2017, de acordo com a Administração de Comércio Internacional do Departamento de Comércio americano.