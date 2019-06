Por Michael Nienaber e Christian Kraemer

BERLIM (Reuters) - A China precisa abrir seus mercados e criar regras justas para as empresas alemãs, disse o ministro da Economia, Peter Altmaier, antes de negociações em Pequim nesta semana, acrescentando que também discutirá a proteção à propriedade intelectual e o excesso de capacidade do aço.

As práticas comerciais e empresariais da China provocaram a ira do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que iniciou uma guerra comercial crescente com o país asiático.

A Alemanha também quer que a China mude, mas espera conseguir isso por meio de negociações.

"A China e a União Europeia são parceiros econômicos, mas também concorrentes", disse Altmaier à Reuters em entrevista nesta segunda-feira.

Ele acrescentou que as empresas alemãs deveriam ter as mesmas oportunidades de negócios na China que as empresas chinesas possuem na Alemanha.

"Precisamos de condições equivalentes, isso significa sem discriminação nem desvantagens", disse Altmaier.

Durante sua visita de três dias à China, Altmaier se reunirá com autoridades chinesas, incluindo o vice-primeiro-ministro Liu He, que é o principal assessor econômico do presidente Xi Jinping.

Altmaier disse que o governo chinês está avançando com políticas destinadas a garantir seus interesses econômicos em todo o mundo nas próximas décadas, apontando para programas de infraestrutura.

"Os europeus começaram tarde demais com o desenvolvimento de idéias semelhantes", disse Altmaier. Mas o debate na Europa sobre políticas industriais está mudando e Bruxelas está mais disposta agora a proteger seus interesses econômicos e garantir mercados de exportação, disse ele.

"Esta será uma das principais tarefas da nova Comissão Europeia."

