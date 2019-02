Negociadores chineses e americanos estão trabalhando nesta sexta-feira, 15, em Pequim, para encerrar a semana de negociações comerciais com um comunicado sobre os progressos obtidos na discussão de um acordo mais amplo, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto.

O acordo, na forma de um memorando de entendimento, pode servir de base para um pacto que os presidentes Donald Trump e Xi Jinping finalizariam em um encontro de cúpula que seria organizado para discutir a disputa comercial entre os países, segundo as mesmas fontes.

Durante as conversas desta semana em Pequim, negociadores das duas partes atuaram para diminuir a distância - ainda substancial - entre as concessões que a China está disposta a oferecer e o que a administração Trump aceitaria.

O memorando que está sendo preparado deverá se referir à oferta feita por Pequim de comprar mais produtos e serviços americanos, acelerar o esforço de abertura de mercado em setores como o de serviços financeiros e industrial e aprimorar a proteção de direitos de propriedade intelectual. Fonte: Dow Jones Newswires.