PEQUIM (Reuters) - A China planeja fornecer mais apoio à sua economia, incluindo investimentos em projetos de infraestrutura e desenvolvimento regional, mantendo uma política monetária prudente com liquidez "razoavelmente" ampla, informou o Conselho de Estado no domingo.

Com a segunda maior economia do mundo administrando sua mais forte desaceleração em décadas, o Conselho de Estado disse que o governo visa integrar melhor as políticas fiscais, financeiras e monetárias, aprofundar as reformas do mercado de capitais e abrir ainda mais o setor financeiro.

"Damos grande importância ao desenvolvimento de infraestrutura, alta tecnologia, transformação industrial tradicional, serviços sociais e novas regiões de crescimento", afirmou o Conselho de Estado em comunicado após uma reunião da Comissão de Estabilidade e Desenvolvimento Financeiro (FSDC, na sigla em inglês), presidida pelo vice-premiê, Liu He, no sábado.

A economia da China enfrenta pressões de uma guerra comercial contundente com os Estados Unidos. Os dois países começaram a impor tarifas adicionais sobre os produtos um do outro no domingo, na mais recente escalada na disputa comercial, apesar de sinais de que as negociações serão retomadas em algum momento deste mês.

(Por Shivani Singh, Yawen Chen e Judy Hua)