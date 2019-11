A China voltou a pressionar os Estados Unidos nesta quinta-feira a remover tarifas punitivas como parte de um acordo comercial provisório.

Um corte nas tarifas é uma "importante condição" para um acordo preliminar, afirmou o porta-voz do Ministério de Comércio chinês, Gao Feng.

Na semana passada, Pequim havia dito que negociadores dos EUA haviam concordado em retirar tarifas impostas em setembro a US$ 112 bilhões em importações chinesas se um pacto fosse firmado. O presidente americano, Donald Trump, porém, negou que tivesse aceitado a remoção de tarifas.

Trump adiou um planejado aumento de tarifas sobre US$ 250 bilhões em bens da China após anunciar a "fase 1" de um acordo em 12 de outubro. Representantes dos dois lados estão discutindo os detalhes do acordo desde então.

"A guerra comercial começou com a imposição de tarifas e deverá também terminar com a abolição de tarifas", disse Gao. "Essa é uma importante condições para os dois lados chegarem a um acordo," acrescentou. Fonte: Associated Press.