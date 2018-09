Por Steve Holland e Michael Martina

WASHINGTON/PEQUIM (Reuters) - A China afirmou nesta quinta-feira que recebeu bem o convite dos Estados Unidos para realizar uma nova rodada de discussões comerciais, no momento em que Washington se prepara para intensificar a guerra comercial entre os dois países com tarifas sobre 200 bilhões de dólares em bens chineses.

O governo norte-americano convidou autoridades chinesas a retomar as negociações comerciais, afirmou na quarta-feira o principal assessor econômico da Casa Branca.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Geng Shuang, afirmou a repórteres que a China recebeu bem o convite, e que os dois países estão discutindo os detalhes.

"A China sempre manteve que uma intensificação do conflito comercial não é do interesse de ninguém. De fato, a partir das negociações preliminares do mês passado em Washington, as equipes comerciais dos dois lados mantiveram várias formas de contato, e tiveram discussões sobre as preocupações de cada lado", disse ele.

Larry Kudlow, que chefia o Conselho Econômico da Casa Branca, disse à Fox Business Network que o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, enviou um convite a autoridades chinesas, mas recusou-se a dar mais detalhes.

"Existem algumas discussões e informação que recebemos de que o governo chinês --o nível mais alto do governo chinês deseja realizar conversas", disse Kudlow. "Assim, o secretário Mnuchin, que é o líder da equipe com a China, aparentemente enviou um convite."

Duas pessoas familiarizadas com os esforços disseram que o convite de Mnuchin foi enviado a seus equivalentes chineses, incluindo o vice-premiê, Liu He, e o principal assessor econômico do presidente chinês, para negociações nas próximas semanas. O local e o dia ainda precisam ser definidos.