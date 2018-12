LASHKAR GAH, Afeganistão (Reuters) - Um importante comandante do Taliban foi morto na província de Helmand, no sul do Afeganistão, em uma operação conjunta das forças especiais afegãs e dos Estados Unidos, afirmaram autoridades do Afeganistão e membros do Taliban neste domingo.

Abdul Manan, que era responsável pela província Helmand para o grupo insurgente, foi morto junto a 29 outras pessoas em um ataque aéreo no sábado, quando se reunia com comandantes locais e combatentes no distrito Nawzad, afirmou o governador da província de Helmand, Mohammad Yasin Khan.

Sua morte foi confirmada por membros do Taliban em Helmand e na província vizinha de Kandahar, mas não houve confirmação inicial do Exército dos EUA, que disse que está averiguando o incidente.

A morte de Mullah Manan, que comandou combatentes do Taliban enquanto o grupo aumentou solidamente o controle de Helmand nos anos após o fim da maior parte das missões internacionais de combate, em 2014, foi vista como um grande sucesso por autoridades afegãs.

"Ele era o comandante mais sênior do Taliban no sul e sua morte terá um impacto generalizado sobre a segurança", afirmou uma autoridade de segurança em Cabul.

(Por Mohammad Stanekzai, Hamid Shalizi e Jibran Ahmad)