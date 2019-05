WASHINGTON (Reuters) - A confiança do consumidor norte-americano subiu para seu maior nível em 15 anos no início de maio, em meio ao crescente otimismo sobre as perspectivas para a economia.

A Universidade de Michigan disse que seu índice de confiança do consumidor aumentou 5,3% para 102,4, a maior leitura desde 2004. Economistas consultados pela Reuters previam uma leitura de 97,5.

A Universidade de Michigan, no entanto, disse que "os ganhos foram registrados principalmente antes de as negociações comerciais com a China se intensificarem e de Pequim retaliar com suas próprias tarifas".

(Por Lucia Mutikani)