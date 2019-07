WASHINGTON (Reuters) - Os negociadores do Congresso norte-americano e da Casa Branca estão próximos de um acordo para estender a autoridade dos empréstimos do Departamento do Tesouro até 31 de julho de 2021, disse uma fonte próxima às negociações nesta segunda-feira.

Os dados ainda estavam sendo elaborados, segundo a fonte, que também disse que os negociadores pretendem estabelecer limites de gastos do governo federal para o ano fiscal de 2020, que começa em 1º de outubro, e de 2021 que incluiriam cerca de 75 bilhões de dólares em "compensações" de economia.

Se um acordo final for alcançado pelos negociadores, ele terá que ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.

(Por Richard Cowan)