SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte ameaçou neste sábado “enfrentar os Estados Unidos” caso os norte-americanos decidam realizar exercícios militares em conjunto com os sul-coreanos, e afirmou que não implorará por negociações com Washington.

Nesta semana, um conselheiro de segurança nacional sul-coreano disse segundo a agência Yonhap que os EUA devem iniciar os exercícios em conjunto no começo de abril, na mais recente de uma série de ações que o Norte descreve como uma ameaça.

“Se os EUA realizarem mesmo os exercícios militares conjuntos enquanto mantêm sanções à Coreia do Norte, vamos enfrentar os EUA com nosso próprio modo de reação, e serão dos EUA todas as responsabilidades sobre as consequências”, afirmou a agência estatal norte-coreana KCNA em comentário, dizendo que tais exercícios prejudicariam os esforços de reconciliação na península. No dia 23 de fevereiro, os EUA afirmaram que imporiam seu mais pesado pacote de sanções para pressionar a Coreia do Norte a desistir de seu programa nuclear e de mísseis. O presidente norte-americano, Donald Trump, alertou sobre uma “fase dois” que pode ser “muito, muito triste para o mundo”, caso os esforços atuais não surtam efeito.

A Coreia do Norte criticou as sanções unilaterais de Trump, mas afirmou que estava aberta a negociações durante a visita de importantes autoridades do país à Coreia do Sul para os Jogos Olímpicos de Inverno, no mês passado.

A Casa Branca disse que qualquer negociação precisa ter na mesa o fim do programa nuclear norte-coreano.

(Reportagem de Hyunjoo Jin, Ju-min Park)