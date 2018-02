Por Christine Kim e Hyonhee Shin

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte não tem qualquer intenção de encontrar autoridades dos Estados Unidos durante a Olimpíada de Inverno que começa na Coreia do Sul na sexta-feira, relatou a mídia estatal norte-coreana, enfraquecendo esperanças de que os Jogos ajudarão a resolver um impasse provocado pelos programas de armas de Pyongyang.

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, que descreveu a Coreia do Norte como o regime mais tirânico do mundo, chegou à Coreia do Sul na terça-feira, antes do início do evento esportivo na cidade de Pyeongchang, localizada a apenas 80 quilômetros da altamente fortificada fronteira com a Coreia do Norte.

"Nós nunca imploramos por diálogo com os Estados Unidos nem o faremos no futuro", disse o diretor-geral do Ministério de Relações Exteriores da Coreia do Norte, Jo Yong Sam, segundo a agência de notícias KCNA.

"Falando explicitamente, nós não temos nenhuma intenção de encontrar com o lado dos Estados Unidos durante nossa estada na Coreia do Sul... A visita da nossa delegação à Coreia do Sul é apenas para participar da Olimpíada e saudar sua bem-sucedida realização".