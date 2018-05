SEUL (Reuters) - O vice-ministro de Relações Exteriores da Coreia do Norte disse que o futuro da reunião de cúpula entre Pyongyang e Washington depende "inteiramente" dos Estados Unidos e condenou uma entrevista do vice-presidente dos EUA, Mike Pence, na qual comparou a Coreia do Norte à Líbia.

"Não imploramos aos EUA pelo diálogo, nem nos preocupamos em persuadi-los se não quiserem se sentar conosco", afirmou Choe Son Hui, segundo a agência de notícias norte-coreana KCNA.

Choe disse que poderia sugerir ao líder Kim Jong Un que a Coreia do Norte reconsidere a cúpula, marcada para 12 de junho em Cingapura, se os Estados Unidos ofenderem seu país.

