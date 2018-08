A mídia norte-coreana pediu nesta segunda-feira que os Estados Unidos suspendam sanções contra o país, enquanto a Coreia do Sul anunciou estar investigando nove casos de exportação de carvão norte-coreano que possivelmente violam resoluções da ONU.

Pyongyang demonstrou boa fé ao encerrar testes de armas nucleares e devolver os restos mortais de soldados norte-americanos mortos durante a Guerra da Coreia, e as sanções perderam a razão de existir, disse editorial do jornal Rodong Sinmun, do governista Partido dos Trabalhadores.

O editorial é publicado no momento em que a Coreia do Sul está examinando nove casos em que carvão norte-coreano, disfarçado de produtos russos, foi possivelmente importado, disse o Ministério de Relações Exteriores e autoridades da alfândega de Seul.

"Houve argumentos absurdos vindo do Departamento de Estado dos EUA de que não irá aliviar sanções até que a desnuclearização seja concluída, e reforçar sanções é uma maneira de elevar seu poder de negociação", disse o jornal.

"Como podem as sanções, que o governo norte-americano impôs como parte de sua política hostil contra nós, promover a amizade entre os dois países?".