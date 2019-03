A nota enviada anteriormente contém uma incorreção. A dívida global no fim de 2017 estava em US$ 182 trilhões, não bilhões como constava. Segue o texto corrigido:

Diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde afirmou nesta sexta-feira que, embora em 2018 o crescimento econômico no mundo tenha permanecido próximo das máximas após a última crise, a expansão "está desacelerando e mais rapidamente do que o esperado". Segundo ela, não há uma recessão neste momento, "mas é bem claro que os riscos aumentaram".

Em discurso em Lisboa, Lagarde listou desafios ao quadro global, entre eles o aumento das tensões comerciais. Ela citou que uma nova escalada em barreiras comerciais pode reduzir o crescimento global em quase meio ponto porcentual, com cadeias de produção afetadas e ambiente de investimentos mais incerto.

A diretora-gerente do FMI apontou também para o crescente endividamento mundial, que subiu a US$ 182 trilhões no fim de 2017, quase 60% superior a 2007. Isso deixa governos, empresas e famílias mais vulneráveis a um crescimento menor e sem sincronia, bem como a taxas de juros mais elevadas, alertou.

Lagarde afirmou ainda que a transição para um crescimento menor e mais sustentável na China é "bem-vinda", mas ponderou que há risco de desaceleração mais rápida do que o previsto na potência asiática. Mesmo com medidas de estímulo eficazes, elas podem estar orientadas para atividades menores intensivas em importações, com isso o restante do mundo continuará a sentir a desaceleração chinesa.