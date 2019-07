HELSINQUE (Reuters) - O crescimento econômico chinês vai desacelerar ao longo do tempo, em parte devido aos desafios demográficos e outras normas ambientais, disse o presidente do Banco do Povo da China, Yi Gang, nesta segunda-feira.

"Enquanto a economia ficará cada vez maior, a taxa de crescimento vai continuar moderada", disse Yi em uma conferência em Helsinque. "A política geral do governo é buscar uma maior qualidade de crescimento em vez de uma taxa de crescimento mais alta".

(Por Balazs Koranyi e Tarmo Virki)