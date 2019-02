Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A economia dos Estados Unidos desacelerou menos do que o esperado no quarto trimestre em meio ao consumo e a gastos empresariais sólidos, deixando o crescimento de 2018 pouco abaixo da meta anual do governo de 3 por cento.

O relatório do Produto Interno Bruto do Departamento de Comércio ofereceu a mais recente avaliação do impacto das políticas econômicas do presidente norte-americano, Donald Trump, incluindo desregulação, cortes de impostos, maior gasto do governo e tarifas, com objetivo de assegurar acordos comerciais mais favoráveis.

Trump elenca a economia como uma das maiores realizações de sua presidência e declarou em julho do ano passado que seu governo havia "alcançado uma reviravolta econômica de proporções históricas".

O Produto Interno Bruto cresceu a uma taxa anualizada de 2,6 por cento no quarto trimestre, depois de expandir 3,4 por cento no período entre julho e setembro. A economia cresceu 2,9 por cento em 2018, melhor desempenho desde 2015 e acima dos 2,2 por cento vistos em 2017.

Economistas consultados pela Reuters projetavam alta do PIB a uma taxa de 2,3 por cento no quarto trimestre. A divulgação do relatório do PIB do quarto trimestre foi adiada por uma paralisação parcial do governo que durou 35 dias e terminou em 25 de janeiro, tendo afetado a coleta e processamento de dados econômicos.

O Departamento de Comércio disse que, embora não possa quantificar os efeitos totais da paralisação, estima que a paralisação parcial tenha subtraído cerca de 0,1 ponto percentual do crescimento do PIB do quarto trimestre através de "uma redução nos serviços fornecidos por servidores federais e redução nas compras intermediárias de bens e serviços por agências que não são da área de defesa".

O departamento também afirmou que a estimativa de crescimento do PIB no quarto trimestre foi "baseada em dados incompletos ou sujeitos a nova revisão pela agência de origem".

Há sinais de que a economia desacelerou mais no início do primeiro trimestre, com a maior parte dos indicadores de manufatura tendo enfraquecido em janeiro e fevereiro.

A economia está esfriando à medida que os impulsos do corte tributário de 1,5 trilhão de dólares pela Casa Branca e maior gasto do governo se dissipam. O crescimento também está sendo limitado por uma guerra comercial entre EUA e China, o que economistas apontam que esteja deixando negócios e famílias mais cautelosas quanto a gastos.

Os gastos do consumidor, que respondem por mais de dois terços da atividade econômica dos EUA, aumentou a uma taxa ainda forte de 2,8 por cento no quarto trimestre, de 3,5 por cento no terceiro.

Os gastos empresariais em equipamento aceleraram no período sobre o terceiro trimestre, crescendo 6,7 por cento. Os gastos vinham desacelerando desde o primeiro trimestre de 2018.