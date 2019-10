LONDRES (Reuters) - O crescimento empresarial da zona do euro estagnou em setembro uma vez que a contração na atividade industrial está cada vez mais afetando o setor de serviços, de acordo com a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês).

O PMI Composto final do IHS Markit para a zona do euro, considerado um bom indicador da saúde econômica, caiu a 50,1 em setembro de 51,9 em agosto.

O resultado ficou abaixo da preliminar de 50,4 e muito pouco acima da marca de 50 que separa crescimento de contração.

"A economia da zona do euro parou em setembro, com as pesquisas de PMI pintando o cenário mais obscuro desde que o atual período de expansão começou em meados de 2013", disse Chris Williamson, economista-chefe do IHS Markit.

O PMI de indústria divulgado na terça-feira mostrou que o setor contraiu no ritmo mais forte em quase sete anos no mês passado e o PMI de serviços publicados nesta quinta-feira caiu a 51,6, de 53,5 em agosto --nível mais baixo desde o início do ano.

Williamson disse que o PMI indica que a economia do bloco irá expandir no máximo 0,1% neste trimestre, contra 0,2% esperado em pesquisa da Reuters no mês passado.

(Reportagem de Jonathan Cable)