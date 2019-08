Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos desacelerou em julho após fortes ganhos no mês anterior, com os salários provavelmente mantendo o ritmo moderado de aumento, o que pode ampliar as expectativas do mercado de outro corte de juros pelo Federal Reserve no próximo mês.

O relatório de emprego do Departamento do Trabalho será divulgado nesta sexta-feira na esteira da decisão de quarta-feira do banco central dos EUA de cortar a taxa de juros de curto prazo pela primeira vez desde 2008.

O chairman do Fed, Jerome Powell, descreveu o esperado corte de 0,25 ponto percentual como segurança contra riscos negativos para a expansão econômica das tensões comerciais e da desaceleração do crescimento global. Powell disse que a medida "não é o início de uma longa série de cortes de juros", mas acrescentou que não queria dizer que seria apenas um.

A economia norte-americana provavelmente criou 164 mil vagas de emprego no mês passado após 224 mil em junho, de acordo com pesquisa da Reuters junto a economistas. O dado ficaria abaixo da média mensal de 172 mil no primeiro semestre.

"Se tivermos um relatório como estamos esperando, não acho que vai mudar nada em relação à perspectiva do mercado de querer outro corte de juros", disse Josh Wright, economista-chefe do iCIMS.