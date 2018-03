A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos saltou em fevereiro, registrando o maior aumento em mais de um ano e meio, mas uma desaceleração nos ganhos salariais apontou para um aumento gradual da inflação este ano.

A criação de vagas fora do setor agrícola chegou a 313 mil postos de trabalho no mês passado, impulsionada pelo maior avanço no setor de construção desde 2007, disse o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira.

O resultado foi o maior desde julho de 2016 e ficou bem acima dos aproximadamente 100 mil empregos por mês que a economia precisa criar para acompanhar o crescimento da população em idade para trabalhar.

A renda média por hora aumentou 0,1%, para 26,75 dólares em fevereiro, uma desaceleração da alta de 0,3% em janeiro. Isso diminuiu o aumento na base anual para 2,6%, ante 2,8% em janeiro.